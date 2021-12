În context, el a propus alocarea a 32.000 de lei pentru achiziționarea unui UPS necesar în Laboratorul de radiologie și imagistică medicală din cadrul SCJU Arad.

„După ce am cheltuit peste 1 milion de euro pentru aparatul RMN la Spitalul Județean, fluctuațiile de tensiune l-au «pus pe butuci» pentru câteva zile, chiar săptămâni! Ceea ce pățesc mii de arădeni a pățit și spitalul, funcționarea aparatului a fost afectată de căderile de curent și de suprasarcină. De aceea, in ședința de marți a Consiliului Județean am propus să alocăm bani pentru cumpărarea unui dispozitiv care să asigure o tensiune constantă pentru acest aparat important în diagnosticarea exactă a bolilor”, a afirmat Iustin Cionca, președintele CJ Arad, citat de News.Ar.ro.