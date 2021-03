Dragi prieteni, intram deja in zona de "science-fiction" a asa-zisei justitii de la Chisinau!

(...) Presedintele Judecatoriei Ciocana a "furat" in acea noapte dosarul meu de la Judecatoria Buiucani de la judecatorul Cheptea Cristina si dupa ce si l-a "repartizat aleatoriu" sie insusi a doua zi, a dispus citarea mea, a avocatului meu si a procurorului de caz Liliana Nani la Judecatoria Ciocana, in conditiile in care noi fusesem citati pentru Judecatoria Buiucani cu cateva zile inainte!" a scris Rizea.

Fostul deputat promite că va devoala și "secretele" din spatele arestarii sale.