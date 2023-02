Potrivit buletinului nivometeorologic, riscul de avalanșă este mare la munte, avertizarea fiind valabilă până duminică, 5 februarie, ora 20.00.

Salvamontiștii avertizează că zăpada este instabilă la altitudini mai mari de 1.800 de metri. Turiștii sunt sfătuiți să rămână acasă sau să aleagă doar pârtiile amenajate.

MUNȚII FĂGĂRAȘ - RISC DE AVALANȘĂ GRAD 4

La peste 1800 m, în ultimele 48 de ore s-a depus un strat însemnat de zăpadă pulver, ușoară și fără coeziune între cristale și care a fost de aproximativ 30 cm pe versanții nordici. Acesta s-a depus peste stratul instabil prezent în zilele anterioare, de grosimi importante. Astfel, în partea superioară a stratului se întâlnește un strat cu rezistență scăzută, ce depășește pe majoritatea versanților 50-60 cm (îndeosebi pe versanții nordici) și care are o slabă coeziune între cristale, dar și față de crusta mai veche de gheață aflată dedesubt. În zona crestelor, sub zăpada proaspăt depusă, sunt formate plăci mai vechi de vânt și altele noi se vor forma pe versanții estici și sudici. Pe văi și în zonele adăpostite, sunt depozite însemnate, care ating 1-2 m, formate de asemenea din zăpadă cu rezistență scăzută și coeziune slabă între cristale. Stratul mai vechi, din profunzime, este format din zăpadă întărită, cu cruste subțiri de gheață intercalate.

Stratul însemnat de zăpadă de la suprafață, care va fi format din zăpada deja căzută, peste care se va adăuga un nou strat de zăpadă pulver, va avea o coeziune slabă, astfel încât, pe pantele suficient de înclinate se vor putea declanșa spontan avalanșe de dimensiuni medii și mari, prin ruperea acestuia și alunecarea acestuia peste straturile mai vechi și întărite, riscul declanșării avalanșelor fiind amplificat chiar și la supraîncărcări mici.

Sub 1800 m stratul de zăpadă este de asemenea consistent și va mai crește. Pe pantele înclinate, stratul de la suprafață, care depășește pe alocuri 40-50 cm, va putea aluneca peste stratul mai vechi şi stabilizat, ducând la declanșarea de avalanșe de dimensiuni mici și medii, riscul declanșărilor fiind amplificat la supraîncărcări.

MUNȚII BUCEGI - RISC DE AVALANȘĂ GRAD 4

La peste 1800 m, la suprafață întâlnim un strat consistent de pulver depus în ultimele 24 de ore și zăpada viscolită în zilele precedente pe văi și în troiene de grosimi considerabile. Stratul instabil din partea superioară a stratului are grosimi variabile, care ating și depășesc pe alocuri 30-50 cm, în

special pe văi, în zonele adăpostite și pe anumite pante, iar troienele de zăpadă ating 1-2 m. Zăpada are rezistență scăzută și coeziune slabă între cristale, dar și față de stratul aflat dedesubt. În zona crestelor sunt formate multiple plăci de vânt, pe majoritatea versanților. Ninsorile din următoarele 48 de ore vor depune un strat nou, local consistent, în special pe versanții nordici. Stratul mai vechi, din profunzime, este format din zăpadă întărită, având intercalate multiple cruste de gheață. Pe pantele suficient de înclinate se pot declanșa spontan avalanșe de dimensiuni medii și mari, prin angrenarea stratului puțin rezistent de la suprafață peste straturile mai vechi și izolat dislocarea acestora, sau prin ruperea și alunecarea plăcilor de vânt din apropierea crestelor, riscul fiind amplificat la supraîncărcări.

Sub 1800 m, zăpada recent depusă depășește local 30-40 cm, în special la altitudini de 1500-1800 m.

Deși ușor compactată, zăpada va putea aluneca uşor peste stratul mai vechi şi stabilizat, ducând la

declanșarea de avalanșe dimensiuni mici și medii, riscul declanșării fiind amplificat la supraîncărcări.

Și în MUNȚII ȚARCU-GODEANUși PARÂNG este risc mare de avalanșă din cauza depunerilor de zăpadă.

De asemenea, în munții Călimani, Rodnei, este risc moderat de avalanșă, tot până duminică , la ora 20.00.

Temperaturi prognozate în intervalul 03.02.2023 ora 20 - 05.02.2023 ora 20:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în scădere de la -16..-10 grade la -20..-15 grade

temperaturi maxime: în scădere de la -10..-5 grade sâmbătă la -17..-12 grade

Sub 1800 m:

temperaturi minime: în scădere de la -11..-5 grade la -17..-12 grade

temperaturi maxime: în scădere de la -7..-1 grade la -15..-10 grade

Vânt la peste 2000 m: din vest și nord-vest la noapte și mâine, cu viteze temporare de 80-100 km/h, apoi din sector predominant nordic cu viteze temporare de 80-90 km/h.