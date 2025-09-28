Poliția Națională a transmis că deține informații despre unele grupuri de persoane care ar intenționa să organizeze dezordini și destabilizări în capitală începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de luni. „Poliţia Naţională anunţă cǎ deţine informaţii în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenţiona, începând cu miezul nopţii şi pe parcursul zilei de mâine, organizarea de dezordini şi destabilizări în capitală, în cadrul unui protest anunţat pentru mâine. Precizăm cǎ forţele de ordine nu vor admite încălcări ale legii, perturbarea ordinii publice, punerea în pericol a cetăţenilor, precum şi periclitarea securităţii naţionale”, a comunicat Poliția din Republica Moldova.

Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Peste jumătate de alegători au votat. Autoritățile se așteptă la mișcări violente după miezul nopții- LIVE TEXT

Responsabilitatea organizatorilor

Autoritățile reamintesc că organizatorii evenimentelor publice sunt responsabili de desfășurarea acestora și fac apel la responsabilitate civică. „Îndemnǎm cetǎţenii să-şi analizeze deciziile şi acţiunile şi să nu accepte implicarea lor în acţiuni ilegale pentru care riscǎ răspundere penalǎ”, se mai arată în comunicat.

Apel politic la manifestații

Avertismentul Poliției survine după ce liderul politic Igor Dodon a îndemnat cetățenii să iasă luni în stradă, prezentând demonstrația ca o modalitate de a „apăra victoria opoziției” în alegerile parlamentare. Fostul președinte al Republicii Moldova și copreședinte al Blocului Patrioților a cerut susținătorilor să participe la o demonstrație în masă, accentuând că mobilizarea publică reprezintă o susținere a rezultatelor pe care opoziția le revendică.

Risc de ciocniri și recomandări ale forțelor de ordine

Forțele de ordine avertizează asupra posibilității unor ciocniri violente în timpul manifestațiilor și sfătuiesc cetățenii să manifeste prudență dacă aleg să participe. Poliția subliniază că orice încălcare a legii va fi sancționată și că menținerea ordinii publice rămâne o prioritate absolută pentru autorități.

Maia Sandu nu exclude anularea alegerilor. „Știm că a existat multă interferență”