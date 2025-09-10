Potrivit hidrologilor, pe fondul precipitaţiilor prognozate şi al propagării acestora, joi, între orele 6:00 - 16:00, se vor înregistra scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, precum şi viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri ale debitelor şi nivelurilor, putând fi depăşite cotele de atenţie.

În intervalul menţionat vor fi afectate anumite sectoare de râuri din judeţele: Maramureş, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Bihor, Sălaj, Hunedoara, Arad şi Alba, precizează INHGA.

Specialiştii sfătuieşte populaţia să respecte cu stricteţe recomandările autorităţilor, să evite deplasările în zonele expuse inundaţiilor, să nu traverseze cursuri de apă sau poduri improvizate şi să se asigure că bunurile din gospodării sunt protejate.