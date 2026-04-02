Risc de inundații în mai multe județe din țară: a fost emis un Cod portocaliu și unul galben

După meteorologi, hidrologii vin și ei cu vești proaste. Un Cod portocaliu de inundații a fost emis, joi, pe râurile din cinci județe, începând de vineri dimineața și până sâmbătă.

Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), în intervalul 3 aprilie, ora 09:00 - 4 aprilie, ora 12:00, sunt posibile depășiri ale cotelor de apărare pe râurile din bazinele hidrografice: Bistrița - afluenții aferenți sectorului aval S.H. Dorna Arini - amonte Ac. Izvoru Muntelui (județele: Suceava, Harghita și Neamț), Moldova - afluenții aferenți sectorului aval S.H. Fundu Moldovei - amonte S.H. Tupilați (județele: Suceava și Neamț) și Miletin (afluent al râului Jijia) - județele: Botoșani și Iași.





Totodată, în intervalul 2 aprilie, ora 18:00 - 4 aprilie, ora 24:00, a fost instituit Cod galben pe râurile din bazinele hidrografice: Desnățui - bazin amonte Ac. Fântânele (județele: Mehedinți și Dolj), Motru - afluenții aferenți sectorului aval S.H. Broșteni (județele: Gorj și Mehedinți), Jiu - afluenții de dreapta aferenți sectorului aval confluență cu râul Motru - amonte S.H. Podari (județele: Mehedinți și Dolj), Olt - afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sebeș Olt - amonte confluență cu râul Lotru (județele: Sibiu și Vâlcea), Olt - afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Olteț (județele: Olt și Dolj), Râmnicu Sărat - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Buzău și Vrancea), Putna (județul Vrancea), Bârlad - bazin amonte S.H. Negrești și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Negrești (județele: Neamț, Iași, Vaslui, Bacău, Galați și Vrancea), Trotuș (județele: Harghita, Bacău, Neamț, Covasna și Vrancea), Moldova (județele: Suceava și Neamț), Bistrița - bazin amonte Ac. Izvoru Muntelui și afluenții aferenți sectorului aval Ac. Izvoru Muntelui (județele: Suceava, Neamț, Harghita și Bacău), Suceava (județul Suceava), Siret - afluenții mici aferenți sectorului aval confluență cu râul Suceava - amonte confluență cu râul Trotuș (județele: Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, Bacău și Vrancea), Jijia (județele: Botoșani și Iași).

Populaţia din zonele afectate este sfătuită să urmărească informaţiile oficiale transmise de autorităţi, să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă sau în zonele cu risc de inundaţii, să nu traverseze drumuri sau poduri acoperite de apă şi să ia măsuri pentru protejarea bunurilor şi a locuinţelor.

