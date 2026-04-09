Vizibil emoționat, Ahmetov a rememorat momentele petrecute alături de tehnicianul român și a vorbit despre legătura specială care i-a unit timp de aproape două decenii.

Rinat Ahmetov: „Întotdeauna am respectat viziunea și filosofia lui Mircea în fotbal”

„Sunt aici azi pentru a-mi lua rămas bun de la prietenul meu. Noi cât timp am lucrat împreună am împărțit și durerea, și bucuria. Așa am devenit mari prieteni. El este un om foarte important în viața mea. Întotdeauna am respectat viziunea și filosofia lui Mircea în fotbal. El a avut o viață fericită. Nu putea fără muncă, fără fotbal... și iată că a plecat dintre noi tot de pe terenul de fotbal. Nu pot să spun care e cea mai frumoasă amintire nici într-o oră. Am trăit împreună foarte multe lucruri. El m-a învățat pe mine să beau vin. Până să îl cunosc eu nu mă atingeam de vin. Apoi, după meciuri stăteam și discutam la un pahar de vin. El îmi spunea că dacă am atâtea emoții în timpul meciului să beau un puțin de vin alb ca să nu mor în timpul meciului. Iar eu, la rândul meu, l-am învățat pe Mircea să cânte karaoke. Nu prea ne reușea, nici mie, nici lui. Dar noi oricum cântam”, a declarat Ahmetov.

„O mare tragedie pentru Ucraina și România”

Ahmetov a vorbit și despre marea tragedie care a lovit lumea fotbalului: „Este o plecare neașteptată, o mare tragedie pentru suporterii echipei Șahtior Donețk, pentru iubitorii fotbalului din Ucraina, România și din întreaga lume. Mircea Lucescu a fost prietenul meu, împreună am cucerit 22 de trofee. Îmi amintesc când am câștigat Cupa UEFA cât de fericit era Mircea și cum a ținut pe umeri drapelul României. De aceea eu cred că trebuie să fiți mândri că Mircea Lucescu este român”.

Omul de afaceri a rememorat și episodul dureros din 2009, când Lucescu a suferit un infarct la Donețk: „Acum 17 ani s-a întâmplat la Donețk ca Mircea să facă un infarct. Am adus chirurgi de la Kiev și în noaptea aceea l-au operat. Toată noaptea atunci m-am învârtit în jurul spitalului îngrijorat. Când el și-a revenit l-am vizitat, a fost un moment memorabil. Eu am venit aici și când s-a întâmplat accidentul cu tramvaiul”.

„Răzvan a luat cele mai bune calități de la Mircea, sunt sigur că va ajunge foarte sus”

Miliardarul s-a arătat apropiat de familia Lucescu și a transmis un mesaj special fiului acestuia: „I-am transmis acum doamnei Neli (n.r. - soția lui Mircea Lucescu) că sufletul și inima mea sunt alături de familia Lucescu. Ei îmi sunt foarte apropiați, sunt dragii mei. Am petrecut foarte mult timp cu doamna Neli și cu Mircea. Cu Răzvan m-am întâlnit mai rar, dar se vede că este pe drumul corect în fotbal. Am vorbit acum cu el și îi spuneam că are un trofeu mai mult decât avea tatăl său la aceeași vârstă. Deci Răzvan este un antrenor foarte bun. Îmi amintesc că ne-a bătut cu 1-0 când era la Rapid, chiar dacă Șahtior era echipa mai bună. Ne-am amintit acum împreună de acel episod, de cum ne-a bătut la Donețk. Răzvan a luat cele mai bune calități de la Mircea și sunt sigur că va ajunge foarte sus”.

La Arena Națională, Ahmetov a fost însoțit de fostul căpitan al Șahtiorului, Darijo Srna, în timp ce, în cursul zilei, Dmitro Cigrinski a venit și el să-și ia rămas bun de la Mircea Lucescu.