Mai mult, ministrul USR spune ca fiecare roman este liber sa creada sau nu în mesajele RO-Alert.

Diana Buzoianu - Aceste coduri roșii, într-o parte din România, s-au materializat, în sensul că ne-am apropiat foarte mult de limitele de apă care trebuiau să ajungă pe pământ, ca să fie codul roșu respectiv.

În București, unde a fost toată discuția legată de dacă era corect codul roșu sau nu, am cerut chiar eu modelele care au fost date pentru a putea să fie stabilit codul. Din 6 sau mai multe modele care au fost emise, o mare parte dintre ele stabileau la limită că poate să fie vorba și de codul roșu.

Reporter - S-ar putea să ai mai multi oameni care să zică ne-au alarmat inutil, eu nu vreau sa mai primesc aceste alerte și atunci data viitoare s-ar putea să nu mai creadă autoritatile când poate chiar va fi o situație foarte dificilă, aici e problema, nu?



Diana Buzoianu - Până la urmă, oamenii sunt informați. Ei, după aia, pot să-și ia singuri decizii.

Şedinţă de urgenţă la Ministerul Mediului, după avertizările meteo de vreme severă. Apel la primari să fie pregătiți pentru intervenții