Cătălin Drulă a recunoscut, în cadrul unei conferințe de presă, că nu știe de ce au fost anulate alegerile și descrie momentul ca pe o traumă națională.

Reporter - La mai bine de un an de la anularea alegerilor voiam să vă întreb dacă dumneavoastră ați înțeles clar ce s-a întâmplat atunci, știti exact ce s-a intamplat daca aveti tabloul complet?

Cătălin Drulă - Eu personal nu, nu am avut acces la documentele care există în cazul ăsta. Ce pot să vă spun în schimb și mi se pare un moment bun.

Eu cred în general că traumele nu trebuie ascunse sub preș, de orice natură, și personale și ca natiune, și asta este o traumă majora indiferent cum ajungem la ea cum ne pozitionam în dezbatere.

Faptul că se anulează niste alegeri e ceva grav. Faptul că în anul următor nu am avut alegeri organizate într-un termen corect de 90 de zile până în 26 august trebuia sa avem un primar ales e un prim semn prost

Mie mi se pare că în primul rând trebuie să avem o responsabilitate față de democrație.

Mandatul lui Ionuț Moșteanu, plin de gafe și declarații controversate. Cum voia să conducă Apărarea fără să fi făcut armata.