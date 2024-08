Tinerii i-au cerut mamei să vândă apartamentul și să împartă banii. Deși înspăimântată de abuzul continuu, mama lor a refuzat să-și vândă casa.

Evident, femeia a refuzat, nu doar pentru că nu are unde să meargă, dar și pentru că concubinul acesteia este grav bolnav. Oamenii legii au stabilit că cei doi indivizi i-au transmis amenințări cu moartea mamei lor, atât telefonic, dar și când se aflau în zona Pieței de alimente din Micro 17.

”Mă înjurau, vorbeau foarte urât la adresa mea, cuvinte jignitoare pe care acum nu pot să le reproduc, injurii şi ceartă urâtă. În trecut am fost amenințată şi cu moartea. Am fost şi lovită de amândoi, agresată fizic şi mi-e frică, persistă această stare de … Am ajuns şi la psiholog. Ei sunt cunoscuţi şi cu antecedente, au fost internaţi de nenumărate ori la psihiatrie, sunt cunoscuţi, şi la poliţie sunt cunoscuţi”, a precizat victima.

În prezent, unul dintre agresori se află în Adăpostul de Noapte din municipiul Satu Mare și se jură că încearcă să își găsească un loc de muncă, iar cel de-al doilea se află la niște cunoștințe în județul Bihor. Acolo unde nu se știe cu ce se ocupă, mai exact.