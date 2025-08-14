Sunt nemulțumiri și tensiuni uriașe în acest moment, nemulțumiri atât la nivel central, cât și la nivel local. Primarii spun că în acest moment nu primesc ajutor așa cum ar trebui și sunt nevoiți să accepte măsuri care paralizează comunitățile locale.
Revoltă în teritoriu: primarii amenință cu GREVA GENERALĂ
Sunt tensiuni uriașe după măsurile anunțate de Ilie Bolojan. Primarii se revoltă, iar varianta unei greve generale rămâne în picioare după ce Guvernul a anunțat concedieri, dar și noi creșteri de taxe si impozite locale pentru clădiri și terenuri. In total, 40.000 de oameni riscă sa fie dați afară, iar în acest moment nu este clar unde vor rămâne banii care vor veni din majorarea taxelor si impozitelor locale cu 70%. În plus, multe dintre proiectele de investiții sunt blocate, iar statul nu mai are bani sa aloce pentru proiectele finanțate prin Anghel Saligny.
