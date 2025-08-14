Sunt nemulțumiri și tensiuni uriașe în acest moment, nemulțumiri atât la nivel central, cât și la nivel local. Primarii spun că în acest moment nu primesc ajutor așa cum ar trebui și sunt nevoiți să accepte măsuri care paralizează comunitățile locale.



Același lucru îl susțin chiar și primarii din PNL. Sunt nemulțumiri la adresa premierului Ilie Bolojan.



Edilii din comunitățile locale spun că în acest moment, prin aceste măsuri care se iau, sunt paralizate comunitățile locale. Acești amenință cu grevă în următoarea perioadă



Spre exemplu, ca urmare a măsurilor luate de guvernanți, zeci de mii de angajați din primării vor rămâne fără un loc de muncă în următoarea perioadă. De asemenea, vom plăti cu cel puțin 70% mai mult pentru taxele și impozitele locale.