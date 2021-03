„Poliţiştii din cadrul Serviciului Investigaţii Criminale, la data de 29 martie a.c., s-au sesizat din oficiu şi au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare publică, fapta prevazută de art. 368 din Codul Penal. Din cercetările efectuate, poliţiştii au stabilit faptul ca, in zilele de 28 şi 29 martie a.c., un bărbat de 39 de ani, în contextul protestelor organizate împotriva măsurilor impuse pentru limitarea infectării cu virusul Sars-CoV-2, ar fi postat pe o reţea de socializare mai multe mesaje prin care ar fi instigat la acte de violenţă împotriva forţelor de ordine, la acte de distrugere a unor bunuri, precum şi la nerespectare a măsurilor impuse pentru combaterea efectelor pandemiei de COVID-19”, precizează IPJ Dâmboviţa.



Poliţiştii au pus în aplicare mandatul de aducere, persoana în cauză fiind condusă la sediul Poliţiei pentru audieri.



Faţă de bărbat a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând ca pe parcursul zilei de miercuri să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgovişte.



„În cauză, poliţiştii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz, urmând ca la finalizarea acestora să se propună soluţie prin unitatea de parchet competentă”, mai anunţă IPJ Dâmboviţa.