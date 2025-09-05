Reprezentant al unei firme de construcții, bătut de doi muncitori nemulțumiți de neplata salariilor

Un incident violent a avut loc în seara de 26 august, în localitatea Copăceni, județul Cluj, unde doi angajați ai unei firme de construcții au agresat fizic reprezentantul societății, nemulțumiți că nu și-au primit banii pentru munca prestată.

Cum s-a petrecut conflictul

Poliția rurală Turda a fost sesizată în jurul orei 21:25 cu privire la o agresiune produsă în curtea unui imobil. La fața locului, oamenii legii au identificat doi bărbați, de 30 și 60 de ani, care veniseră să își ceară drepturile salariale.

Întâlnirea cu reprezentantul firmei, un bărbat de 45 de ani, s-a transformat rapid într-un conflict verbal, care a degenerat într-o bătaie. Victima a fost lovită și a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportată ulterior la spital pentru investigații.

Plângere depusă, dar fără ordin de protecție

Bărbatul agresat, care reprezenta firma de construcții, a depus plângere penală împotriva celor doi angajați. Totuși, acesta nu a solicitat emiterea unui ordin de protecție, care le-ar fi interzis agresorilor să se apropie de el sau de locuința sa.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Cluj au anunțat că cercetările continuă pentru stabilirea exactă a circumstanțelor și pentru luarea măsurilor legale în acest caz.