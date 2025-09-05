Cum s-a petrecut conflictul

Poliția rurală Turda a fost sesizată în jurul orei 21:25 cu privire la o agresiune produsă în curtea unui imobil. La fața locului, oamenii legii au identificat doi bărbați, de 30 și 60 de ani, care veniseră să își ceară drepturile salariale.

Întâlnirea cu reprezentantul firmei, un bărbat de 45 de ani, s-a transformat rapid într-un conflict verbal, care a degenerat într-o bătaie. Victima a fost lovită și a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportată ulterior la spital pentru investigații.

Plângere depusă, dar fără ordin de protecție

Bărbatul agresat, care reprezenta firma de construcții, a depus plângere penală împotriva celor doi angajați. Totuși, acesta nu a solicitat emiterea unui ordin de protecție, care le-ar fi interzis agresorilor să se apropie de el sau de locuința sa.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Cluj au anunțat că cercetările continuă pentru stabilirea exactă a circumstanțelor și pentru luarea măsurilor legale în acest caz.