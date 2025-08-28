Cum descrie tânărul incidentul

În înregistrarea publicată pe Facebook, se observă cum mai mulți mascați stau lângă două persoane, iar la un moment dat unul dintre ei se apropie de tânăr. Ulterior, mai mulți mascați ar fi început să-l fugărească și, susține Lucian, să îl bată.

Postarea a atras rapid reacții, însă o parte dintre urmăritori nu cred că scenele s-au petrecut în România.

Reacțiile urmăritorilor: România sau Serbia?

În comentarii, mai mulți utilizatori au susținut că imaginile ar fi, de fapt, din Serbia, unde în ultimele luni au avut loc proteste violente.

„Am studiat atent filmarea și sunt convins că e din Serbia. Uniformele sunt ale poliției sârbe, iar pe fundal se aud câteva cuvinte în limba sârbă”, a scris unul dintre comentatori.

„Filmarea nu e din România”, au adăugat și alți urmăritori.

Tăcerea celui care a postat filmarea

Deși a fost întrebat insistent dacă imaginile surprind sau nu un episod petrecut în România, Lucian a ales să nu ofere detalii suplimentare. Această atitudine a alimentat suspiciunile că episodul ar fi avut loc în altă țară.

Deocamdată, nu există nicio confirmare oficială privind locul și contextul exact al incidentului. Rămâne neclar dacă tânărul a fost într-adevăr victima unei agresiuni pe teritoriul României sau dacă videoclipul prezintă imagini dintr-un alt stat.