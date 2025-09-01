Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Botoşani au anunţat că polițiștii au fost sesizaţi prin apel la 112, luni, în jurul orei 18.30, că în comuna Leurda, a avut loc un conflict în urma căruia, mai multe persoane ar avea nevoie de îngrijiri medicale.

”Poliţiştii ajunşi la faţa locului au costatat că cele sesizate se confirmă, iar un bărbat de 36 ani, din comuna Leorda, care avea leziuni vizibile, primea îngrijiri medicale la faţa locului. Totodată, s-a constatat faptul ca tatălui victimei, un bărbat de 64 de ani, primea de asemenea îngrijiri medicale. Urmează să se stabilească dacă a fost victima vreunei fapte de natură penală.

Din primele verificări s-a stabilit faptul ca victima, de 36 de ani, ar fi fost agresată de către alte două persoane”, au precizat reprezentanţii IPJ Botoşani.

Ei au menţionat că la faţa locului au fost direcţionate mai multe forţe de ordine, inclusiv luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi jandarmerie.

”De asemenea s-a constituit echipă operativă formată din poliţişti de investigaţii criminale şi criminalişti, pentru a desfăşura activităţi specifice în vederea stabilirii întregii situaţii de fapt.

Ulterior, au fost identificate persoanele implicate in comiterea faptei, este vorba de doi bărbaţi de 53, respectiv 27 de ani, ambii din comuna Leorda, care se afla în custodia poliţiei”, a transmis sursa citată.