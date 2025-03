După contestația de la BEC, Remus Pricopie a declarat la un post de televiziune ca A pregătit si o doua contestație, la CCR. Mai mult, el recunoște ca a implicat politic studenții de la universitatea al cărei rector este.

"Eu am depus contestația, dar a fost o muncă de echipă. Sunt mai mulți oameni care au participat, pentru că gândiți-vă că am documentat pe 10 ani declarațiile lui Călin Georgescu, evident, extrăgând anumite elemente. Nu toate. Am făcut inclusiv o paralelă cu modul în care Hitler privea unitatea națională și propășirea neamului. […] Sunt zeci de declarații ale domnului Georgescu privind desființarea partidelor politice, modul în care țara ar fi guvernată […] este o muncă serioasă făcută de colegi de-ai mei."

Apoi, Pricopie a recunoscut că a folosit studenții SNSPA pentru a argumentele contestației.

"Ne-am consultat cu oameni din afara SNSPA-ului, studenți au participat la acest proces. Eu, în calitate de alegător și de cetățean, pentru că așa spune legea, mi-am asumat în numele tuturor această contestație.”, a explicat Remus Pricopie.

Aceste dezvăluiri vin în contextul în care Biroul Electoral Central a primit peste 1.200 de contestații privind candidatura lui Călin Georgescu si după un apel transmis de Andrei Caramitru pe rețelele de socializare.

Fostul consilierul lui Dan Barna, pe când acesta era șef la USR, a postat inclusiv un draft standard de contestație pe care l-a pus la dispoziția intrenauților, cu următorul mesaj: . ”Hai să îl blocăm pe CG la BEC! Sesizăm toți masiv! Am spus ca ne organizăm - am făcut mulți apel - și niște avocați de top voluntari au ajutat. Deci - dacă vreți să sesizați BEC - puteți lua draftul de mai jos, copiați și completați. Și trimiteți pe mail, la secretariat@bec.ro. E simplu va ia câteva minute. Hai să fim mii si mii. Suntem mai mulți decât ei. Trimiteți mail-ul !!!! . Avem 24 de ore. Și dați share \"masiv\"! E al naibii de important!", a transmis Andrei Caramitru.

Ulterior, postarea a fost ștearsă.