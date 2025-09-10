1. Gargara cu apa sarata

Un studiu publicat in American Family Physician sugereaza ca gargara cu apa sarata poate reduce riscul de infectii ale cailor respiratorii superioare.

2. Mierea – remediu eficient pentru tuse

Mierea a fost recomandata pentru copiii cu varsta peste 1 an pentru calmarea tusei. Un studiu din 2018 a demonstrat ca mierea este mai eficienta decat medicamentele conventionale pentru tusea nocturna la copii.

3. Zincul – util daca este administrat rapid

Administrarea de zinc sub forma de pastile sau sirop in primele 24-48 de ore de la debutul simptomelor poate reduce durata racelii cu aproximativ o zi, conform Mayo Clinic. Totusi, efectele sunt modeste si pot aparea efecte secundare precum greata sau gust neplacut.

4. Echinacea – eficienta discutabila

Studiile privind Echinacea sunt contradictorii. Unele cercetari sugereaza ca poate reduce durata infectiilor respiratorii superioare, in timp ce altele nu au gasit beneficii semnificative.

5. Turmericul – antiinflamator natural

Curcumina, compusul activ din turmeric, are proprietati antiinflamatorii si antioxidante. Desi nu exista dovezi directe ca reduce raceala, poate sprijini sistemul imunitar in general.

6. Inhalarea de aburi – ajutor pentru nas infundat

Inhalarea de aburi poate ajuta la desfundarea nasului si ameliorarea congestiei. Este important sa se evite riscurile de arsuri prin utilizarea corecta a aburilor.

7. Odihna si hidratarea – fundamentale pentru recuperare

Odihna adecvata si hidratarea sunt esentiale pentru sprijinirea sistemului imunitar in combaterea racelii. Consumul de lichide calde, precum ceaiurile sau supa, poate oferi confort si ajuta la mentinerea hidratarii, potrivit Hopkins Medicine.

8. Alimentele picante – ajutor temporar pentru nas infundat

Consumul de alimente picante, care contin capsaicina, poate ajuta temporar la desfundarea nasului. Cu toate acestea, efectul este de scurta durata si nu trateaza cauza racelii.

sursa: Sfat Naturist