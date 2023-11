În după-amiaza zilei de 28 aprilie a anului trecut, Alexandra Mihăescu, Danusia Vasile şi Berzula Roman au mers împreună la magazinul Dedeman din Uricani. După ce au parcurs mai multe raioane, s-au îndreptat spre cel cu produse de grădinărit. Aici, Roman a stat „de şase”, în timp ce Mihăescu şi Vasile au sustras de pe rafturi 9 electrovalve, un controler de exterior şi 11 aspersoare telescopice. Marfa, în valoare totală de aproape 2.500 de lei, a fost introdusă sub fuste, la lenjeria intimă. La ieşirea din magazin însă, sistemul de securitate le-a dat de gol, scrie presa locală.

Femeile au ajuns pe mâna agenților de securitate care au decis să le ducă în zona de livrări marfă pentru a vedea dacă au furat ceva din magazin. Odată ajunse în camera respectivă, Berzula Roman a avut un comportament de-a dreptul agresiv, a început să înjure personalul iar celelalte două femei au început să scoată bunurile furate de sub fuste și să le arunce prin toată încăperea.

Lovitură pentru buzunarele românilor. Carnea de porc, vedeta sărbătorilor de Crăciun, se va scumpi cu 20%

Cele trei femei au fost trimise în judecată pentru furt şi complicitate la furt, în circumstanţe agravante. Cele tri hoațe era cunoscute deja judecătorilor. Mihăescu a explicat nonşalant că avea nevoie de bunurile sustrase în grădina proprie, fără să manifeste nici cel mai vag sentiment de regret sau vinovăţie. La 25 de ani, mai fusese condamnată în octombrie anul trecut, cu suspendare, fără a efectua însă munca neremunerată în folosul comunităţii.

În vârstă de 19 ani, având deja trei copii şi însărcinată la momentul furtului cu al treilea, şi Vasile mai fusese condamnată, ca minoră, pentru furt calificat. Furtul era pentru ea un mod de viaţă, fiind o „ocupaţie” permanentă, alături de prietenele sale. La rândul său, Roman, în vârstă de 53 de ani, avea 7 copii majori, suferind şi ea în 2016 o condamnare, tot pentru furt, mai scriu jurnaliștii locali.

Magistraţii Judecătoriei din Iași au ţinut cont în secial de faptul că două dintre ele au copii minori. Mihăescu a fost condamnată la un an şi 10 luni de închisoare, Vasile - la un an şi şase luni de închisoare, iar Roman, la un an şi o lună. Toate pedepsele sunt, însă, cu suspendare. Sentinţa nu este definitivă, ea putând fi contestată cu apel.

Dezastru în Mall Băneasa. Culoar de aprovizionare al magazinelor cu gândaci şi şoareci morți FOTO/VIDEO