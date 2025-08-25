De departe, cel mai frig a fost, luni dimineață, la Miercurea Ciuc, unde s-au înregistrat -1,7 °C, la două zecimi de recordul absolut pentru luna august, -1,9 °C (final de august 1980). În mod normal, minimele dimineții sunt pe la 7-8 grade Celsius în orașul din Harghita.

Frig și în județul Suceava. La Poiana Stampei s-au înregistrat -0,9 °C, iar la Joseni, -0,2 grade. În stațiunea Stâna de Vale au fost -1,1 grade Celsius.

Foarte rece pentru o noapte de vară a fost și în alte localități din Ardeal: +0,8 °C la Toplița, +1 la Întorsura Buzăului, +2,1 °C la Târgu Secuiesc, +2,4 °C la Făgăraș și +3,6 °C la Toplița.

Și în Moldova au fost temperaturi de sub 5 grade, iar în Dobrogea, de sub 7 grade.

La București au fost 10 grade la Băneasa și 14 grade Celsius la Filaret. Cel mai cald din țară a fost la Mangalia (19 °C) și Constanța (17 °C).

