Descoperirea a fost făcută de Inspecția Muncii la un control făcut la firma de transport. Potrivit unor surse Realitatea PLUS, cei 827 de șoferi lucrau pentru aplicația UBER.

Ministrul Muncii a anunțat deja intensificarea verificărilor în perioada următoare, pentru a descuraja munca la negru. Marius Budăi a atras atenția că persoanele care nu au contract de muncă nu beneficiază de asigurare de sănătate sau de pensie.

„Le-am solicitat inspectorilor de muncă toleranță zero la astfel de cazuri, dat fiind faptul că acești lucrători nu beneficiază de asigurare de sănătate și nici de pensie! Vom intensifica verificările în perioada următoare, pentru a descuraja astfel de comportamente din partea unor agenți economici, pe care le consider intolerabile!”, a transmis Marius Budăi.

„Noi avem un protocol de colaborare cu AntiFrauda - ANAF și au fost făcute verificări cel putin din 2021. O parte dintre salariații identificați că nu aveau contract individual în formă scrisă lucrau din 2021. Cam peste jumătate, peste 50 la sută dintre ei lucrau din 2021, fuseseră angajații societății respective. În 2021 le-au incetat raporturile de muncă și prestau in continuare activitate fără să aibă un contract individual în formă scrisă, deci lucrau fara forme legale.

În jur de 300 dintre ei nu aveau contracte in forma scrisa, individuala, de niciun fel, iar o parte mai mică - 30-40 de persoane au fost trecuți în Registrul electronic REVISAL după perioada controlului.

Toate cele 827 de persoane prestau activitatea de muncă fără forme legale, și, conform Codului Muncii, sanctiunea e de 20 de mii de lei pentu fiecare persoana identificata care lucreaza fara forme legale. Sanctiunea maxima ce a putut fi aplicată este de 200 de mii de lei”, a explicat inspectorul-șef ITM București Constantin Bujor, la Realitatea PLUS.

Întrebat dacă angajatorul le-a plătit acestora contribuțiile sociale, la pensii și sănătate, șeful ITM București - Bujor a spus că „ține de ANAF” și că „problema nu e ca au fost identificati in 2021, noi am constatat ca pana in 2021 a avut contract de munca, dar nu s-a efectuat un control din 2021 până acum”.

„S-au emis decizii de impunere, iar ANAF poate explica cum stau lucrurile. Cu ocazia semnării documentelor și a procesului verbal de contravenție a sancțiunii, angajatorul și-a asumat raspunderea și nu a făcut niciun fel de obiecțiuni și și-a recunoscut vinovăția”, a mai adăugat Constantin Bujor, inspector-șef ITM București, la Realitatea PLUS.