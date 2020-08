RealitateadinPSD.net: Gabriel Mutu, despre modernizarea unităților de învățământ din Sectorul 6

Gabriel Mutu: „Am reușit să terminăm o serie de proiecte educaționale în Sectorul 6. Am reconstruit de la zero o școală afectată de risc seismic. E vorba de Școala Sfânta Treime. Avem sistem de iluminat ultra-modern și ne-am adaptat și la condițiile actuale ale învățământului online. Am inaugurat și Grădinița Albina, cu o capacitate de 240 de locuri. Grădinița are suprafața destinată grupei de două ori mai mare, ca să fim pregătiți pentru începutul școlilor și grădinițelor. La Școala Regina Maria am inaugurat un anfiteatru în aer liber, unde se pot ține cursuri în exteriorul clădirii. Există și capacitate mare de predare, poate găzdui până la patru clase acest anfiteatru. Acest anfiteatru a costat 150.000 de euro. Primăria Sectorului 6 este pregătită dacă școalava începe. Suntem pregătiți să achiziționăm tablete și abonamente la internet pentru elevii noștri.”