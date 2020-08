RealitateadeBucurești.net: 20 de vagoane de fecale trec neepurate în Dâmbovița în fiecare zi. Cu ce soluții vin specialiștii

“20 de vagoane de fecale trec neepurate în Dâmbovița în fiecare zi și este un dezastru pentru ceea ce se întâmplă în aval de orașul București. Am nenorocit toate acele localități. Și este imperios necesar să terminăm stația de epurare, suntem singura capitală, singurul oraș mare, cred nu numai din Europa, cred că din lume, pentru că și acele țări din lumea a treia epurează apele. Ei bine, uitați o capitală europeană de mărime medie a Uniunii Europene nu-și epurează apele. Nu știu de ce nu s-a făcut. Am avut bani europeni, am avut tot ce ne trebuie. De ce nu se face nimic?”, a declarat vicepreședintele fundației Eco-Civica, Dan Trifu.

