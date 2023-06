"Nu vand si nu consum droguri. Autoritatile au mostre din sangele meu de la spital si poate sa se convinga singure, inainte sa mai lanseze ipoteze.

Referitor la pachetarii astia care m-au atacat pe maine, ii vad niste fumatori de chistoace, pe care presa ii ridica la rand de mafioti si sperie lumea degeaba. Sunt eribilisti cu care nu am avut niciun contact, nu am teritorii de impartit cu nimeni. Teritoriul meu consider proprietatea mea si atat", a spus barbatul, intr-un mesaj postat pe retelele sociale.