Nicușor Dan, după recuperarea Coifului de la Coțofenești:”Păstrarea lui în siguranță înseamnă mai mult decât un simplu act de cultură”
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis, joi, după ce Coiful dacic de la Coțofenești, furat în urmă cu mai bine de un an dintr-un muzeu din Olanda, a fost recuperat, împreună cu două dintre cele trei brățări, că autoritățile române au responsabilitatea de a-și asuma, pe viitor, o gestionare mult mai atentă a obiectelor de o importanță istorică și culturală excepțională pentru patrimoniul românesc, prin reguli mai stricte și aplicate corect.
”Mă bucur că brățările dacice și Coiful de la Coțofenești au fost recuperate și îi felicit pe procurorii români și olandezi care au făcut parte din echipa comună de anchetă. Apreciez, totodată, sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Justiție Penală (Eurojust).
Autoritățile române au responsabilitatea de a-și asuma, pe viitor, o gestionare mult mai atentă a unor obiecte de o importanță istorică și culturală excepțională pentru patrimoniul românesc, prin reguli mai stricte și aplicate corect”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.
Liderul de la Cotroceni a subliniat că ”tezaurul național este parte a identității noastre istorice, iar păstrarea lui în siguranță înseamnă mai mult decât un simplu act de cultură: înseamnă protejarea unor simboluri care ne definesc, au un impact puternic asupra întregii societăți și reprezintă moștenirea viitoarelor generații”.
