Elon Musk, miliardarul proprietar al SpaceX, compania care a lansat Starship, nu a părut dezamăgit de faptul că nava spațială uriașă a explodat la câteva minute după lansare. În schimb, a postat un mesaj de felicitare pe Twitter, platforma de social media deținută de el: "Felicitări echipei SpaceX pentru un test de lansare emoționant al rachetei Starship!".

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!



Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK