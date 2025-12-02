Venezuela se află în prezent sub o blocadă maritimă și aeriană totală. În culisele diplomației, continuă un intens du-te-vino, americanii solicitându-i președintelui Nicolas Maduro să renunțe la putere, în timp ce acesta, deocamdată, opune rezistență. La scurt timp după ce președintele american Donald Trump a anunțat că spațiul aerian venezuelean este închis, Ministerul de Externe de la Caracas a emis o condamnare fermă, calificând declarația drept o amenințare „colonialistă, ilegală și nejustificată”. Ca gest de sfidare, aviația militară venezueleană a organizat un show aviatic în Maracay, un oraș din centrul țării.

În timp ce localnicii ca Maria Elena Centeno mărturisesc că „viețile noastre se prăbușesc”, sociologul Maribel Guedez a denunțat situația, numind-o „un abuz de putere” care ridică semne de întrebare cu privire la dreptul unei puteri globale de a închide cerul altui stat. Statele Unite și-au intensificat, de asemenea, operațiunile antidrog din America de Sud, Venezuela acuzând că este vorba, de fapt, de un „război mascat” menit să schimbe regimul.

Oficialii americani ar plănui operațiuni secrete ca prim pas pentru destabilizarea regimului de la Caracas

Potrivit Wall Street Journal, Statele Unite au transmis pe diverse canale că sunt pregătite să recurgă la forță pentru a-l îndepărta pe Nicolas Maduro, dacă nu pleacă de bunăvoie. Oficialii americani ar plănui operațiuni secrete ca prim pas pentru destabilizarea regimului de la Caracas. Corespondentul CNN din Caracas, Stefano Pozzebon, sugerează că „timpul pentru negocieri este, poate, de domeniul trecutului,” arătând că aparițiile frecvente ale lui Maduro în uniformă militară indică o posibilă confruntare militară iminentă între Caracas și Washington.

Deși Maduro ar fi promis americanilor că va ceda puterea treptat, Statele Unite au refuzat această opțiune. Cert este că blocada americană are efecte severe asupra economiei statului, profesorul Manuel Sutherland de la Universitatea Centrală din Venezuela subliniind că oamenii de afaceri sunt reticenți să investească în condițiile unei blocade atât de severe, care nu permite o redresare economică.

Se cer explicații ample din Congresul SUA pentru intervențiile militare

Pe un alt plan, acțiunile armatei americane în Caraibe au ajuns și în atenția Congresului american. Atât republicanii, cât și democrații au promis că vor cere explicații după ce au apărut informații conform cărora secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, ar fi ordonat subalternilor să nu lase supraviețuitori în urma primului atac din septembrie asupra unei ambarcațiuni a traficanților de droguri.