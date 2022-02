Războiul din Ucraina dezvăluie povești cutremurătoare, adevărate lecții de viață care arată cât de mult sunt dispuși să meargă atât soldații pentru a-și apăra patria și a rămâne fidel propiriului crez.

Una dintre aceste povești cutremurătoare îl are în centrul său pe Vitaliy Skakun, un militar ucrainean din cadrul unui batalion de pușcași marini, care s-a oferit voluntar să arunce în aer podul Genichesky, din regiunea Herson, în apropiere de peninsula Crimeea, pentru a opri convoiul rusesc să înainteze spre Kiev.

Se pare că militarul a recurs la acest gest pentru că armata rusă înainta cu repeziciune iar ucrainenii nu mai aveau timp să detoneze podul de la distanță. Informația a fost confirmată de Forțele Terestre Ucrainene care spune că militarul s-a oferit voluntar pentru a îndeplini această sarcină manual, lucru pe care l-a și făcut.

