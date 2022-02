Ministerul ucrainean al Apărării a anunțat că trupele de asalt aeropurtate au aruncat în aer un pod peste râul Teteriv, la Ivankiv, situat la aproximativ 50 de kilometri nord de Kiev, într-un efort de a împiedica o coloană de forțe ruse să avanseze spre capitală.

Potrivit ministerului, avansul rusesc a fost oprit.

Vineri dimineață, înalți oficiali americani au estimat că forțele ruse care au intrat în Ucraina prin granița cu Belarus se aflau la aproximativ 32 de kilometri de capitală.

🇺🇦Bridge on a highway near Kyiv was blown up by #Ukraine forces as Russian forces have launched an offensive towards the capital. pic.twitter.com/tzYGCNsX1a