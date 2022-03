8: 40 În cea de-a 24-a zi de război, Forțele Armate ucrainene au reușit să distrugă două avioane, 3 elicoptere, 3 drone și 4 rachete de croazieră ale ocupanților ruși.

8:20 Administrația orașului Kiev le cere locuitorilor să nu deschidă ferestrele și să nu părăsească casele fără motive întemeiate, din cauza fumului.

Calitatea aerului corespunde normelor, iar fumul este cauzat de modificarea condiţiilor meteo, susțin autoritățile locale.

8:10 Ucraina a pierdut "temporar" accesul la Marea Azov, anunță Ministerul ucrainean al Apărării.

8:00 Secretarul general al ONU, António Gutetrres, trage un semnal de alarmă privind pericolul unei perioade de foamete masivă, precum și de colaps al sistemului alimentar global.

7:30 Abonații NEXTA au raportat că este mult fum în Kiev, oamenii nu pot respira corespunzător.

Concentrația de poluanți este de 19,9 ori mai mare decât valoarea recomandată de OMS. De fapt, indicele de calitate a aerului a scăzut semnificativ în aproape toate raioanele.

