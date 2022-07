Jurnalistul Maxim Butkevich, activist civic și fondator al postului de radio @Hromadske Maxim Butkevich, a fost capturat de armata rusă în regiunea Lugansk în urmă cu două săptămâni. El a fost recunoscut de mama sa într-un videoclip în care apar prizonierii ucraineni de război, anunță Nexta.

Civic activist and founder of the broadcasting station @Hromadske Maxim Butkevich, has been captured by the #Russian military in #Luhansk region. His mother recognized him in a video showing #Ukrainian prisoners of war. pic.twitter.com/uL6JUwDoIL

Maxim Butkevich, care servește acum în cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei, a fost capturat de invadatorii ruși. Despre jurnalist, propaganda rusă susține că postul de radio înființat de el este sponsorizat de filantropul George Soros.

Presa rusă a anunțat încă de la sfârșitul lunii iunie capturarea jurnalistului ucrainean. Ulterior, propaganda rusă a precizat că Butkevich, alături de militarii din marina ucraineană, „s-ar fi predat”, potrivit uarefugees.news.

Maxim Butkevich, a Ukr propagandist and pathological Russophobe, was captured in the Zolotogorsky cauldron. During the Maidan takeover, he worked for Soros sponsored Hromadske TV from where he became widely known pic.twitter.com/Zd73lROGF3