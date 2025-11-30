Mikola Kalachnik, şeful administraţiei militare din regiunea Kiev, a deplâns pe Telegram faptul că „un atac al inamicului asupra Vişhhorod a ucis o persoană şi a rănit 11, dintre care şase au fost spitalizate”, menţionând o nouă ofensivă a „dronelor” ruseşti, la fel ca în noaptea de vineri spre sâmbătă, în mai multe cartiere ale capitalei ucrainene.

Oficialul a precizat că echipele de salvare evacuau locuitorii dintr-un bloc turn afectat de atacuri şi în care pompierii erau la lucru. „Numărul răniţilor riscă să crească”, a avertizat Kalachnik.

Acest atac atribuit Moscovei vine după cele revendicate de Kiev, în care drone navale au lovit o infrastructură petrolieră importantă dintr-un port rus de la Marea Neagră.

Pe plan diplomatic, Ucraina a trimis o delegaţie în Statele Unite pentru noi negocieri menite să găsească o soluţie la război, într-un moment în care ţara se confruntă cu o presiune puternică pe frontul militar şi politic.

Preşedintele francez Emmanuel Macron îl va primi, luni, pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, care l-a demis pe şeful său de cabinet, Andriï Iermak, mâna dreaptă extrem de influentă, în urma unei anchete anticorupţie.