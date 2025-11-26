8:20 Trump și-a retras termenul-limită impus Ucrainei și spune că planul de pace în 28 de puncte a fost "doar o hartă"

Președintele Donald Trump a declarat că Ucraina nu mai are un termen-limită fix pentru a accepta propunerea inițială de pace în 28 de puncte, revenind asupra unor remarci anterioare care sugerau că își dorea un acord până la Ziua Recunoștinței.

„Termenul pentru mine este atunci când se termină”, a spus Trump jurnaliștilor la bordul Air Force One. El a adăugat că negociatorii americani fac progrese în discuțiile cu Moscova și Kiev, menționând că Rusia a acceptat „anumite concesii”, fără a oferi detalii.

8:00 - Ucraina a lovit o fabrică de componente electronice

Drone neidentificate au lovit orașul Ceboksary din Republica Ciuvașia, în primele ore ale zilei de 26 noiembrie, iar canale rusești de Telegram sugerează că o instalație militară ar fi fost din nou vizată.

Potrivit canalelor Telegram , locuitorii au raportat și alte deflagrații la periferia orașului și în spațiul aerian din apropierea satului Lapsary, aflat la circa 10 kilometri distanță. Imagini apărute online arată flăcări și fum dens ridicându-se dintr-unul dintre cartiere, după presupusul atac cu drone.

Autoritățile locale au recunoscut ulterior incidentul. Oleg Nikolaev, șeful Republicii Ciuvașia, a confirmat că regiunea a fost atacată cu drone. Două persoane, între care un adolescent, au fost rănite, iar două clădiri rezidențiale au fost avariate.

The Kyiv Independent precizează că nu poate verifica imediat aceste informații.”