UPDATE 7:04 - Cel puțin patru morți și 17 răniți în urma unui atac masiv cu drone rusești asupra orașului Harkov

Potrivit guvernatorului regiunii Harkov, Oleh Syniehubov, printre răniți se află un băiat de 12 ani și o fată de 11 ani, ambii civili, aflați în apropierea zonelor lovite. Trei blocuri de locuințe și o infrastructură civilă au fost cuprinse de flăcări, iar echipele de intervenție au raportat distrugeri semnificative de clădiri în cel puțin două cartiere ale orașului, în urma mai multor lovituri cu UAV.​

Primarul Ihor Terehov a vorbit despre un „atac masiv” asupra orașului, menționând lovituri repetate asupra zonelor rezidențiale. Serviciul pentru Situații de Urgență al Ucrainei a anunțat că mai multe focare de incendiu au fost stinse, iar echipe pirotehnice și psihologi au fost trimise la fața locului pentru sprijinul victimelor și al familiilor lor.​

Atacul asupra Harkovului a avut loc în timp ce oficiali din SUA, Ucraina și Europa se aflau la Geneva pentru discuții privind un posibil cadru de încheiere a războiului declanșat de Rusia. Loviturile asupra unuia dintre cele mai mari orașe ucrainene, aflat la aproximativ 30 de kilometri de granița cu Rusia, vin după luni de intensificare a ofensivei ruse în regiunea Harkiv, care a dus la creșterea frecvenței atacurilor și asupra localităților mai îndepărtate de linia frontului.​

Oficiali ucraineni subliniază că infrastructura civilă – locuințe, servicii publice și obiective industriale – rămâne în continuare principală țintă a acestor atacuri, în pofida discuțiilor diplomatice în curs.