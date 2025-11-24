”Federaţia Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură portuară din Ucraina, în noaptea de 23 spre 24 noiembrie, în proximitatea frontierei cu România. Sistemele de monitorizare radar au detectat ţinte aeriene pe direcţia Ismail, iar două aeronave Eurofighter Typhoon ale aliaţilor germani, din serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită, au fost ridicate de la sol în vederea monitorizării situaţiei aeriene. Dronele au dispărut de pe radar, raportându-se la scurt timp explozii în Ismail. Nu au fost înregistrate pătrunderi de vehicule aeriene fără pilot în spaţiul aerian al României, iar aeronavele Eurofighter Typhoon au revenit în Baza 57 Aeriană la ora 01.01”, informează luni dimineaţă MApN.

La 01.45, ca urmare a detectării unor ţinte aeriene la 30 kilometri Nord de Insula Şerpilor, cu posibile evoluţii spre Vâlcov, Chilia sau Ismail, două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forţelor Aeriene Române au primit ordin de decolare.

Pe timpul misiunii, aeronavele F-16 au raportat ţinte aeriene la diferite distanţe de Ismail, fiind apoi observate explozii pe partea ucraineană. Nici de această dată nu au fost înregistrate pătrunderi de drone în spaţiul aerian naţional, iar aeronavele F-16 au revenit în Baza 86 Aeriană la ora 03.51.

La 02.20, autorităţile au transmis un mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea.

”Mesajul transmis populaţiei a avut caracter informativ şi preventiv, avertizând asupra posibilităţii căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi îndemnând cetăţenii să adopte măsuri de protecţie şi adăpostire, dacă situaţia ar fi impus acest lucru.Având în vedere evoluţia situaţiei şi prelungirea fazei de alarmă aeriană, a fost transmis un al doilea mesaj RO-Alert, valabil până la ora 03:20, pentru menţinerea informării populaţiei şi asigurarea unui nivel corespunzător de protecţie”, anunţă ISU, precizând că în urma transmiterii mesajelor, la dispeceratul ISU „DELTA” Tulcea a fost înregistrat un singur apel la numărul unic de urgenţă 112, prin care o persoană solicita informaţii suplimentare.

