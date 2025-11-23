UPDATE 7:10 Armata ucraineană ar fi lovit o centrală electrică din regiunea Moscovei

Potrivit canalelor rusești de Telegram, armata ucraineană ar fi lovit în noaptea de 23 noiembrie Termocentrala Shatura din regiunea Moscovei.

Videoclipuri apărute pe rețelele sociale par să arate o explozie puternică și un incendiu izbucnit la centrală, după ce aceasta ar fi fost lovită de un proiectil.

Kyiv Independent nu poate verifica imediat aceste informații, iar armata ucraineană nu a comentat încă presupusul atac.

Termocentrala Shatura se află la aproximativ 120 de kilometri est de capitala rusă, în apropierea Moscovei.