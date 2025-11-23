Război în Ucraina, ziua 1369. Controverse uriașe legate de planul de pace, ostilitățile continuă. Ucraina a lansat lovituri în regiunea Moscovei – LIVE TEXT

Rusia continuă să ocupe teritorii in Ucraina
În timp ce planul de pace propus de Statele Unite Ucrainei stârnește controverse și pare să împingă înapoi progresele din ultima perioadă, conflictul continuă cu intensitate. Armata rusă înaintează la sol, iar Ucraina a lansat noi atacuri cu drone asupra infrastructurii petroliere a adversarului.

UPDATE 7:10 Armata ucraineană ar fi lovit o centrală electrică din regiunea Moscovei

Potrivit canalelor rusești de Telegram, armata ucraineană ar fi lovit în noaptea de 23 noiembrie Termocentrala Shatura din regiunea Moscovei.

Videoclipuri apărute pe rețelele sociale par să arate o explozie puternică și un incendiu izbucnit la centrală, după ce aceasta ar fi fost lovită de un proiectil.

Kyiv Independent nu poate verifica imediat aceste informații, iar armata ucraineană nu a comentat încă presupusul atac.

Termocentrala Shatura se află la aproximativ 120 de kilometri est de capitala rusă, în apropierea Moscovei.