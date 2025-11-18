”Inamicul a lansat atacuri cu rachete asupra orașului Berestyn, iar o fată de 17 ani care a fost grav rănită (...) a murit la spital.

În prezent, sunt raportate nouă persoane rănite, dintre care șapte sunt spitalizate” , a scris guvernatorul regional, Oleg Sinegubov, pe rețeaua Telegram.

Totodată, în regiunea Dnipropetrovsk, guvernatorul Vladislav Gaivanenko a raportat incendii în Dnipro legate de un atac cu drone, fără a menționa eventuali morți sau răniți.

În ultimele săptămâni, Moscova și-a intensificat campania de bombardament împotriva infrastructurilor energetice și a rețelei feroviare ucrainene, pe fondul scăderii temperaturilor odată cu apropierea iernii. La rândul său, Kievul vizează în mod regulat depozite de petrol, rafinării și alte instalații din Rusia.

Pe linia frontului, Moscova a revendicat luni cucerirea a trei noi sate în estul Ucrainei, în special în regiunile Harkov și Dnipropetrovsk, o afirmație pe care AFP nu a putut-o confirma.