UPDATE 07:20 - Un mort și 15 răniți după sutele de rachete și drone lansate noaptea trecută asupra Kievului

Primele explozii au fost raportate de martori începând cu ora 00:45, ora locală. Primarul Vitali Klitschko a anunțat că resturile unei drone au lovit o clădire rezidențială de cinci etaje, în timp ce un incendiu a izbucnit într-o construcție, conform ANSA.

Forțele aeriene ucrainene au semnalat că zeci de drone au vizat regiunile centrale, sudice și estice ale țării, iar zeci de rachete de croazieră și balistice au fost lansate către Ucraina. Alerte de raid aerian au fost emise pentru întreaga țară, pe măsură ce atacul rusesc se intensifica.

UPDATE 7:00 - Atacul a vizat complexul petrolier Sheskharis, unde au fost avariate instalații de infrastructură și a izbucnit un incendiu. Facilitățile reprezintă un terminal major de export de petrol, punct final al conductelor operate de compania de stat rusă Transneft, cea mai mare companie de conducte petroliere din lume.

Sediul operațional al regiunii Krasnodar a raportat lovitura asupra terminalului și a precizat că mai multe instalații de coastă au fost avariate. Mass-media de stat rusă RIA Novosti a relatat, de asemenea, că o navă civilă din port a fost lovită în timpul atacului masiv cu drone, trei membri ai echipajului fiind răniți.

Ministerul rus al Apărării a declarat că unitățile de apărare antiaeriană au doborât 66 de drone deasupra regiunii Krasnodar în timpul nopții.