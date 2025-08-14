UPDATE 14:30 - Forțele Aerospațiale Ruse au primit, la 12 august 2025, un nou lot de bombardiere Su-34, în cadrul programului național de înzestrare militară. Aeronavele au fost produse de United Aircraft Corporation, parte a conglomeratului de stat Rostec, și au trecut cu succes toate testele de fabrică înainte de a fi transferate la baza aeriană desemnată, anunță ArmyRecognition.

UPDATE 12:22 - Ce resurse îi oferă Trump lui Putin.

Se estimează că Ucraina deţine 10% din rezervele mondiale de litiu, care este utilizat la baterii. Două dintre cele mai mari zăcăminte de litiu se află în zonele controlate de Rusia, iar Putin a revendicat deja aceste minerale valoroase care sunt extrase acolo.

„Există o serie de stimulente, printre care un posibil acord în privinţa mineralelor rare”, a declarat pentru The Telegraph o sursă familiarizată cu propunerile.

În mai, Washingtonul a semnat un acord cu Kievul pentru exploatarea mineralelor rare, care îi permite să exploateze bogatele resurse naturale ale Ucrainei. Washingtonul va trebui să înfiinţeze noi exploatări miniere, demersuri care ar putea fi accelerate prin cooperarea cu Rusia.

UPDATE 11:13 - Summitul Trump-Putin: Ce teritorii ar putea face obiectul unui „schimb” între Rusia şi Ucraina.

Teritorii „schimbate” şi vieţi care riscă să fie date peste cap pentru totdeauna. Ucrainenii aşteaptă cu nerăbdare rezultatul summitului programat pentru vineri, în Alaska, între Vladimir Putin şi Donald Trump.

Donald Trump a anunţat că discuţiile sale cu Vladimir Putin pentru a rezolva războiul din Ucraina se vor baza pe un „schimb de teritorii”. Dar Volodimir Zelenski a avertizat deja că „ucrainenii nu îşi vor ceda pământurile ocupanţilor”.

Cei doi se vor întâlni pentru prima dată de la începutul invaziei ruse în 2022 pentru a încerca să găsească o modalitate de a pune capăt conflictului. Kievul şi liderii europeni sunt însă îngrijoraţi că summitul ar putea conduce la un rezultat defavorabil Ucrainei.

Nawrocki, un naţionalist conservator şi eurosceptic, este un aliat al mişcării politice populiste de dreapta MAGA a lui Trump şi a venit şa Casa Albă în timpul campaniei electorale prezidenţiale din Polonia din acest an. El l-a învins în iunie pe candidatul partidului pro-european, de centru, al lui Tusk.

„Ieri, chiar înainte de miezul nopţii, am primit informaţii, împreună cu partenerii noştri europeni, că partea americană ar prefera ca Polonia să fie reprezentată de preşedinte în contactele cu preşedintele Trump”, a declarat miercuri Tusk într-o conferinţă de presă.

Casa Albă nu a comentat dacă SUA au solicitat participarea lui Nawrocki în locul lui Tusk la convorbirea telefonică.

Un purtător de cuvânt al guvernului polonez anunţase marţi că Tusk, fost şef al Consiliului European, va participa la convorbirea cu Trump.

Însă Marcin Przydacz, consilierul pentru politică externă al lui Nawrocki, a declarat reporterilor că „nu are informaţii că premierul Donald Tusk ar fi planificat anterior să participe”. El susţine că echipa lui Tusk a demonstrat că nu are relaţii bune cu administraţia Trump, dacă avea impresia că Tusk va participa.

Purtătorul de cuvânt al guvernului, Adam Szlapka, a anunţat că Tusk va reprezenta Polonia în cele două convorbiri telefonice de miercuri cu liderii europeni, dar nu şi cu Trump. Przydacz a spus că birourile preşedintelui şi prim-ministrului vor face schimb de informaţii despre întâlniri.