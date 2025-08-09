De când s-a întors la Casa Albă, Donald Trump a vorbit de mai multe ori cu omologul său rus, însă nu s-au întâlnit personal.

Anunțul întrevederii celor doi președinți a venit la scurt timp, după întâlnirea dintre liderul de la Moscova și emisarul special al SUA, Steve Witkoff, care a avut loc miercuri, la Kremlin, și în urma căreia Trump a afirmat că există progrese în negocierile ruso-americane asupra conflictului din Ucraina.

Kremlinul a confirmat sâmbătă că președintele rus Vladimir Putin se va întâlni, vineri, în Alaska, cu omologul său american Donald Trump, descriind alegerea locului pentru întrevedere ca fiind "destul de logică".

"Rusia și Statele Unite sunt vecini apropiați, cu o graniță comună", a explicat consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Ușakov, citat de agențiile de presă rusești, precizând că Moscova l-a invitat pe Trump să viziteze Rusia după summit.