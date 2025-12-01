Washingtonul intensifică presiunea asupra regimului de la Caracas, pe fondul semnalelor că se pregătesc operațiuni militare terestre. Într-o convorbire telefonică secretă, președintele american Donald Trump i-a cerut direct lui Nicolás Maduro să demisioneze imediat. Acesta a refuzat, venind cu o contra-propunere ce include imunitate și control asupra forțelor armate, relatează Miami Herald.

Convorbire telefonică între „dușmani”

În urmă cu zece zile, pe 21 noiembrie, a avut loc o discuție telefonică extrem de neobișnuită între Donald Trump și Nicolas Maduro, mediată de Brazilia, Qatar și Turcia. Duminică, președintele SUA a confirmat evenimentul, descriind-o simplu ca fiind „o convorbire telefonică”.

Potrivit surselor citate de Miami Herald, Trump i-a transmis omologului său sud-american un ultimatum fără echivoc:„Poți să te salvezi pe tine și pe cei apropiați ție, dar trebuie să părăsești țara acum.”

Mesajul includea o ofertă de trecere liberă pentru Maduro, soția și fiul său, cu condiția demisiei imediate.

Maduro cedează greu

Liderul venezuelean a respins cererea de a renunța imediat la putere. În schimb, Maduro a solicitat o „amnistie globală” pentru el și aliații săi, imunitate internațională față de urmărirea penală și, cel mai important, permisiunea de a păstra controlul asupra forțelor armate după o eventuală cedare a puterii politice.

Deși Maduro ar fi solicitat o a doua convorbire cu liderul american, Miami Herald precizează că cererea a rămas fără răspuns, iar contactele directe au încetat după ce Trump a declarat spațiul aerian al Venezuelei „închis în întregime”.

SUA se tot pregătesc de acțiuni militare terestre

Conversația a avut loc în contextul în care administrația Trump dă semne că se pregătește pentru o escaladare a operațiunilor. Joi, președintele Trump a anunțat că acțiunile militare ale SUA, care până acum s-au limitat la scufundarea ambarcațiunilor suspectate de trafic de droguri în Caraibe, se vor extinde „foarte curând” pe teritoriul venezuelean, vizând rețelele de trafic de droguri.

Aceste amenințări vin pe fondul eforturilor Washingtonului de a pregăti terenul juridic pentru o intervenție.

Cartelurile de traficanți de droguri, desemnate drept organizații teroriste

Luni, Departamentul de Stat a desemnat oficial Cartelul de los Soles – despre care Washingtonul susține că este condus de Maduro și alți înalți oficiali – drept Organizație Teroristă Străină (OTS).

Această desemnare plasează liderii regimului (inclusiv Maduro, Diosdado Cabello și Vladimir Padrino López) în aceeași categorie juridică cu Al-Qaeda și ISIS. Analiștii notează că această măsură este crucială, deoarece ar putea permite administrației să invoce Autorizația din 2001 pentru utilizarea forței militare, deschizând calea pentru acțiuni militare fără aprobarea suplimentară a Congresului.

Secretarul american al Apărării a confirmat că desemnarea „deschide o mulțime de opțiuni noi”.

Comunitatea internațională, sceptică în privința stingerii conflictului

În ciuda amenințărilor, mulți observatori, inclusiv The Guardian și surse citate de Wall Street Journal, rămân sceptici, considerând acțiunile militare americane la scară largă drept o „cacealma”.

Cu toate acestea, ziarul Wall Street Journal a îndemnat administrația să continue intensificarea presiunii, avertizând că eșecul de a-l demite pe Maduro ar afecta credibilitatea SUA.

În plan diplomatic, președintele Columbiei, Gustavo Petro, a propus orașul Cartagena ca loc de desfășurare pentru negocieri de pace între regimul Maduro și opoziție. Între timp, Maduro continuă să nege legăturile cu traficul de droguri și acuză SUA că urmăresc să pună mâna pe „vastele rezerve de petrol ale Venezuelei”.