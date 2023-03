Reforma pensiilor nu este "o hachita, un moft sau un lucru de care politicienii sa isi bata joc, ci este un moment in care clasa politica are, de fapt, oportunitatea sa rezolve o problema care apasa de ani de zile asupra sistemului de pensii romanesc", a afirmat, miercuri, in exclusivitate la Realitatea PLUS, fostul ministru al Muncii Raluca Turcan. Ea a atras, totodata, atentia, asupra faptului ca rezolvarea problemei pensiilor speciale "nu reprezinta un joc de glezne pe care cineva incearca sa il paseze in curtea celuilalt", subliniind ca masura de reforma presupune aducerea acestor pensii "cat mai aproape de contributivitate pentru ca Romania sa ajunga la un sistem echitabil privind pensiile din sistemul public, pe de o parte, si pensii speciale, pe de alta parte". "Suntem in intarziere", a aratat fostul ministru.