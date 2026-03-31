De cealaltă parte, procurorii spun că ADN-ul lui Robinson a fost găsit atât pe armă, cât și pe tubul cartușului tras. La momentul atacului, tânărul era student în anul 3, în cadrul unui program de ucenicie. Imagini și informații cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

Avocații cer o amânare cu șase luni a audierilor din dosar

Avocații lui Tyler Robinson susțin că glonțul care l-a ucis pe Charlie Kirk ar fi putut să provină din altă armă. Aceștia au declarat că experții nu au reușit să stabilească o legătură clară între glonțul recuperat în cadrul autopsiei și pistolul folosit de tânărul acuzat.

Informațiile din dosar arată că FBI face teste suplimentare, iar avocații au solicitat un termen de 6 luni pentru a analiza volumul uriaș de documente legate de caz. O serie de materiale nici măcar nu ar fi fost încă puse la dispoziția apărării, așa că sunt necesare sute de ore de muncă. Momentan, avocații spun că se află în imposibilitatea de a verifica rapoartele științifice pe care procurorii intenționează să le folosească pentru condamnarea lui Robinson.

„Curajul, definit simplu, înseamnă să faci ceea ce este corect sau bine atunci când rezultatul este incert.

Atât de simplu.”, spunea Charlie Kirk, activist politic.

ADN-ul lui Tyler Robinson a fost găsit pe trăgaciul armei, pe tubul cartușului tras și pe alte două cartușe nefolosite. Cu toate acestea, avocații vor să conteste și această probă. Potrivit lor, pe probe se află ADN-ul mai multor persoane, motiv pentru care este necesară o analiză mai amănunțită.

Tyler Robinson făcea parte dintr-o comunitate de mormoni și nu votase la alegerile prezidențiale de anul trecut. Niciunul dintre cunoscuții săi nu observase nimic neobișnuit înainte de atacuri. Și colegii săi de școală spun că fusese un elev obișnuit, care nu le-a atras în niciun fel atenția.