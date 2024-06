Tribunalul Vaslui a decis, joi, plasarea sub control judiciar pentru 60 de zile a fostului preşedinte al PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, arestat anul trecut pentru luare de mită şi plasat ulterior în arest la domiciliu. Decizia nu este definitivă, ea putând fi contestată în termen de 48 de ore.

"În baza art. 242 alin. 2 Cod procedură penală, înlocuieşte măsura arestului la domiciliu a inculpatului Buzatu Dumitru cu măsura controlului judiciar pe o durată de 60 zile, de la data rămânerii definitive a prezentei încheieri", se arată în decizia instanţei.

Buzatu are obligaţia să se prezinte la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat, să informeze de îndată judecătorul de cameră preliminară sau instanţa cu privire la schimbarea locuinţei, să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat.



Totodată, pe timpul controlului judiciar, el nu are voie să depăşească limita teritorială a judeţului Vaslui, decât cu încuviinţarea prealabilă a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei şi nu poate comunica cu Radu Judele, inculpat în acelaşi dosar şi cu o serie de martori, printre care şi denunţătorul său.



Tot conform instanţei, Dumitru Buzatu nu poate exercita profesia sau activitatea în exercitarea căreia a săvârşit fapta şi nu are dreptul de a participa la manifestări culturale sau la adunări publice în scop politic direct sau indirect.



Buzatu a fost prins în flagrant de procurorii anticorupţie, în luna septembrie a anului trecut, când primea 1,25 milioane de lei drept mită pentru a favoriza o firmă să obţină un contract. Banii au fost găsiţi de anchetatori în portbagajul maşinii acestuia, după ce fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui i-ar fi primit într-un restaurant.



Dumitru Buzatu a fost arestat preventiv pe 23 septembrie 2023, în urma unei decizii date de Tribunalul Vaslui.



Tribunalul Vaslui a decis, pe 15 aprilie, plasarea în arest la domiciliu a fostului lider PSD acuzat de luare mită, aflat până atunci în arest la Penitenciarul Vaslui. El a părăsit pe 17 aprilie detenţia.