Rareș Bogdan, la Realitatea PLUS: „După 20 August, voi ieși să vorbesc despre Dosarul 10 August”

Rareș Bogdan: „Au trecut doi ani de zile, în care am așteptat să se facă dreptate. Au fost momente pe care nu le voi uita niciodată. Realitatea a fost principala televiziune care a transmis realitatea rușinoasă din piață. Gesturile de închidere a dosarului decredibilizează justiția din România. Pentru mine, prima dată a fost șocul închidererii dosarului. Fiind prim-vicepreședinte al partidului de guvernământ, am preferat să nu comentez decizia. Am refuzat orice intervenție, orice interviu pe tema 10 August. După 20 August voi ieși, voi fi un jucător agresiv. Voi spune lucruri și voi spune cine l-a scos din dosar și îl protejează pe Cătălin Paraschiv. Este foarte important să știm rolul pe care l-a jucat Cătălin Paraschiv la 10 August. După 20 voi vorbi lucruri care vor deranja, dar vreau să-mi reâștig respectul public. 10 August rămâne o pată în istoria post-decembristă, alături de 13-15 Iunie 1990 și de Mineriade. Din respect penru aceste victime, trebuie să ne luptăm, să facem ordine.”