Rareș Bogdan dă vina pe litoral pentru cazurile de covid: "Ce se întâmplă la Mamaia și Vama Veche e îngrijorător"

Rares Bogdan a comentat la Realitatea PLUS cresterea de cazuri coronavirus din tara. El este de parere ca alegerile trec pe planul doi atunci cand sanatatea romanilor e pusa in pericol:

"Eu am spus ca in primul rand e sanatatea romanului si in planul doi calculele politice. Sunt sigur ca si colegii mei implicati direct in organizarea alegerilor vor tine cont de acest lucru si in functie de evolutia pandemiei si focarelor vom lua decizia cea mai buna. Am toata increderea in Ludovic, in Nelu Tataru. Daca lucrurile degenereaza nu se pune problema, riscam sanatatea romanilor.

Nu vreau sa ma gandesc ce s-ar intampla in Romania daca numarul de bolnavi prezenti in ATI vor creste. La New York in urma cu doua luni de zile guvernatorul a luat decizia sa cheme unul dintre spitalele mobile ale Pentagonului pentru a face fata. Nu trebuie sa uitam ce s-a intamplat la Madrid sau Milano, orase cu structura spitaliceasca uimitoare. E ingrijorator ce se intampla. Nu stiu de ce colegii mei continua sa fie extrem de toleranti cu patronii de cluburi din Mamaia si Vama Veche. Nu cred ca vom mai apela la masuri de restrictionare completa, pe teritoriu national, dar cu siguranta vor exista cazuri izolate. Ce se intampla la Mamaia si Vama Veche e ingrijorator, riscam sanatatea romanilor din multe zone ale tarii unde numarul de infectari e redus, dar din cauza celor care isi petrec vacanta pe litoral si se intorc apoi acasa, riscam sa infectam foarte multi romani", a declarat Rares Bogdan.