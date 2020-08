Rareș Bogdan, la Realitatea PLUS: „ Mi-e teamă să nu ajungem cu Dosarul 10 August la tergiversările din Dosarul Revoluției”

Rareș Bogdan, europarlamentar PNL: „Aș vrea să știu că și colonelul Paraschiv este urmărit penal. Fără Realitatea TV, lumea nu ar fi știut ce s-a întâmplat pe 10 august. Am fost în piață și am înghițit gaze împreună cu reporterii de la Realitatea. Când s-a dat clasarea dosarului, acum 2-3 săptămâni, am simțit că e cea mai neagră zi din istoria democrației românești. Ar fi foarte grav ca politicul să influențeze justiția. Noi am luptat pentru independența justiției. Politicienii de la Putere, în frunte cu premierul Ludovic Orban și cu președintele Klaus Iohannis, nu au putut reacționa pe măsura revoltei noastre, pentru că am fi fost acuzați că influențăm actul de justiție. Mi-e teamă să nu ajungem cu Dosarul 10 August la tergiversările de la Dosarul Revoluției. Șansa noastră, pentru a crede într-o Românie care se dezvoltă, este să credem în instituțiile noastre, în justiție. Societatea civilă era important să reacționeze atunci. Ei au atacat decizia de închidere a dosarului. Am o întrebare, cine s scos Fantoma Albă (Colonelul Paraschiv, n.n.) din dosar?”

În plus, jurnalistul Oreste Teodorescu a adus în discuție și decizia controversată a fostei ministre de la Interne, Carmen Dan, care a trimis în Piața Victoriei, pe 10 August, un dispozitiv de jandarmi ca pentru un război civil.

Oreste Teodorescu, realizator Jocuri de Putere: „Nu cred că presiunea politică a contat în redeschiderea dosarului, ci dezamăgirea opiniei publice. Avem pentru prima data în 30 de ani un oribil fake-news complotat de autoritățile Jandarmerie Române. Acea jandarmeriță prezentată aproape moartă a pus probleme tuturor televiziunilor, care au dat fake-newsuri. Mai puțin Realitatea și Digi. Celelalte publicații au picat în plasa știrilor false de la Jandarmerie. (…) Doamna Carmen de la Ministerul de Interne dăduse niște ordine și plasase în dispozitiv jandarmi ca și cum ar fi fost război civil. Jandarmii se mobilizau ca pentru un veritabil asalt. Înainte de 10 August apăruseră la televizor oameni care ziceau că vor fi un milion de oameni în piață pe 10 august 2018. Asta a justificat înarmarea Jandarmeriei cu muniție de război.”