Raportul anual al Departamentului de Stat al SUA privind drepturile omului în România pe 2024 notează anularea fără precedent a primului tur al alegerilor prezidențiale, catalogată drept ingerință politică și restricție excesivă a discursului politic, precum și alte probleme privind libertatea de exprimare.
„La 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a României a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale desfășurate pe 24 noiembrie, susținând că ‘multiple nereguli și încălcări ale legislației electorale… au compromis transparența și corectitudinea campaniei electorale’, ceea ce a ridicat suspiciuni cu privire la corectitudinea desfășurării scrutinului. Decizia curții a fost criticată ca o ingerință politică în alegeri și o restricție excesivă a discursurilor politice dezagreate, de o natură și gravitate fără precedent”, se arată în raport.
Restricții asupra libertății de exprimare
Conform documentului, printre problemele semnificative privind drepturile omului în România în 2024 s-au numărat relatări credibile privind restricții asupra libertății de exprimare, precum și infracțiuni, acte de violență sau amenințări cu violența motivate de antisemitism.
Guvernul a luat măsuri credibile pentru a-i identifica și pedepsi pe funcționarii care au comis abuzuri privind drepturile omului; însă, în unele cazuri, acțiunile autorităților au fost insuficiente, iar impunitatea a reprezentat o problemă.
Aceste rapoarte acoperă situația drepturilor omului recunoscute la nivel internațional și a drepturilor lucrătorilor.
