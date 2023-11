Sectoarele energetic, transporturi, guvernamental şi al serviciilor publice au fost cele mai afectate de atacurile cibernetice, în România, în acest an, cu o pondere de 72% din totalul incidentelor, arată datele cuprinse în cel mai nou raport Business Internet Security 2023, întocmit de Orange Business.



Conform analizei, publicată joi, sectorul energetic a înregistrat 31% din totalul atacurilor, urmat de transporturi, cu peste 22%, sectorul guvernamental şi cel al serviciilor publice (19%), retail (19,7%) şi sănătate (peste 10%).



"2023 a fost un an al ransomware-ului, continuând tendinţa din anii anteriori, ce s-a manifestat printr-un număr crescut de atacuri care au afectat numeroase companii şi au generat pierderi totalizând zeci de miliarde de dolari. Datele analizate au arătat că atacurile de tip ransomware continuă să se propage atât prin vectori clasici precum e-mailuri, reţele sociale şi descărcarea de fişiere din surse nesigure, cât şi prin metode noi, precum atacurile iniţiate din browser", notează realizatorii raportului.



Astfel, într-un top al celor mai răspândite tipuri de atacuri, pe primul loc se plasează ransomware, cu peste 34%, apoi cele de phishing - cu 31% pentru al treilea an consecutiv, în timp ce pe locul 3 s-au aflat atacurile de tip DDoS, ce au însumat 27% din totalul incidentelor.



Din punct de vedere al distribuţiei la nivel naţional, cele mai multe atacuri au vizat regiunea Bucureşti, cu aproape 40% din totalul ameninţărilor, urmată de regiunea de Sud-Est - cu 27,13%, şi regiunea Banatului - cu 16,27%. Concret, Capitala se află pe primul loc, cu o medie de 980.000 de atacuri prevenite în fiecare lună. Urmează Constanţa - cu o medie de 670.000 de atacuri lunar, şi Timişoara, cu aproape 340.000 de ameninţări detectate şi blocate, lunar.



Raportul Business Internet Security 2023 oferă o imagine detaliată asupra provocărilor din domeniul securităţii cibernetice din ultimul an în contextul revoluţiilor tehnologice precum generative AI. Ajuns la cea de-a şasea ediţie, noul raport pune la dispoziţia experţilor din domeniu, dar şi a mediului de afaceri, informaţii despre cele mai frecvente atacuri cibernetice întâmpinate la nivelul pieţei locale, predicţii pentru 2024, dar şi soluţii concrete furnizate de Orange Business pentru protecţia companiilor şi a administraţiilor publice.



Business Internet Security (BIS) este un serviciu complet de securitate oferit de Orange Business pentru mediul privat şi public, care în fiecare lună identifică, analizează şi blochează peste 11 milioane de ameninţări de securitate în infrastructurile digitale ale clienţilor Orange Business.



Serviciul colectează date relevante anonimizate de la companii din diverse industrii precum serviciile publice, retail, transporturi sau energie. Ulterior, datele obţinute sunt procesate prin InfraAI, platforma de Big-Data Security Analytics dezvoltată in-house de Orange România, pentru a corela şi îmbogăţi informaţiile de business intelligence oferite clienţilor.