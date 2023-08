Raed Arafat a vorbit despre mina explodata la Costinești și a dorit să pună capăt speculațiilor conform cărora ar mai exista o a doua mină undeva în apele româneși, care ar putea pune în pericol turiștii de pe litoral:

„Pana la acest moment nu s-a condirmat nici o alta mina, este vorba doar de cea care a explodat. Acolo exista fortele Ministerului de Interne, acestia colaboreaza si cu colegii de la Ministerul Apararii pentru stabilirea detaliilor si pentru ivestigarea situatiei. Din fericire, nici o victima.”, a spus șeful ISU

„Dar pe de altă parte, si aici as vrea sa subliniez, numai pentru ca avem persoane care nu asculta recomandarile salvamarului. Noi avem trei decedati si unul in stare grava dusi la spital pentru ca au hotarat sa intre intr-o apa agitata cand este arborat steagul rosu fara sa asculte salvamarul, fara sa asculte recomandarile. Si cred aca aici trebuie sa avem foarte mare grija in acest sens, pentru ca salvamarul nu vrea sa le strice oamenilor distractia, vrea mai degraba sa previna ca distractia sa se transforme intr-o tragedie.

Asta este recomandarea noastra catre populatie, sa fie foarte atenta la recomandari, sa nu intre in apa atunci cand li se spune sa nu intre, si, bineinteles, daca observa ceva, care este mai ciudat, mai dubios, poate sa sune la 112”, a spus Raed Arafat.

Un proiect legislativ care sa vina cu masuri coercitive drastice pentru truiștii care se aventurează în marea agitată

„Eu nu vad o problema cu asta si cred ca in final la asta se va ajunge pentru ca salvamarul recomanda. Am inteles ca azi, la una dintre statiuni chiar existau dispute si cearta intre salvamari si unii turisti care vroiau sa intre in apa si salvamarul nu-i lasa sa intre in apa sau le spunea ca nu trebuie sa intre in apa. Deci aici da, poate ca intarirea masurilor care pot fi luate impotriva celor care nu respecta regulile este singura solutie care ne ramane petru ca ei in final pun si viata salvamarilor in pericol. Cand pleaca un salvamar in apa agitata sa scoata o persoana care se ineaca, clar si salvamarul este in pericol si am avut tragedii in care am pierdut salvamari.”, a spus șeful ISU.

Daca vedem o persoana care se aventureaza in larg si ignora semnalele tuturor, putem suna la 112?

„Asta nu este o chestiune de sunat la 112 pentru ca este acolo salvamarul. Trebuie anuntat salvamarul. Plus ca exista pe plaja forte de la Ministerul de Interne. Salvamarul poate apela la fortele de ordine publica. Sunt dislocate din toata tara forte de ordine publica, politie, jandarmerie. Plus ca mai sunt si colegii de la ISU, de la SMURD, care sunt dislocati in zona plajelor, și atunci salvamarul poate apela imediat la intervventia forteleor de ordine”, a mai spus Raed Arafat.

