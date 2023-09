Raed Arafat a mai spus că apelul la 112 vorbea de o explozie la o casă, deși deflagrația a fost la o stație GPL. Raed Arafat s-a declarat foarte deranjat si de cei care au comentat intervenția și spune că pompierii au intervenit corect și au salvat foarte mulți civili. Asta, in conditiile in care, stim, zeci de salvatori au fost răniți a cea de-a doua explozie.

Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă, că primul apel după explozia de la Crevedia a fost la ora 18,48 iar primele echipaje de intervenţie au sosit la 19,06.



"La 18,48, ISU Dâmboviţa a fost anunţat prin 112 despre faptul că în Crevedia a fost o explozie urmată de incendiu la o locuinţă. (...) La 19,06 - prima sosire. La 19,06 ajung la locul intervenţiei primele echipaje de la ISUB-IF, Detaşamentul Buftea, cu două autospeciale de apă şi spumă şi un echipaj de prim ajutor", a spus Arafat.

Potrivit acestuia, unul dintre hidranţii de la faţa locului nu avea presiune.



"Motiv pentru care alimentarea cu apă se făcea prin navetă, cum se spune. Adică, marile maşini care alimentau maşinile mai mici mai plecau şi alimentau pe zonă dinspre Bucureşti, mergeau către Dâmboviţa, alimentau la Academia 'Titi Aur' şi se întorceau pentru alimentarea maşinilor. Este o problemă cu care ne confruntăm cu ea permanent: găsirea hidranţilor şi care să fie şi sub presiune", a explicat secretarul de stat.



El a amintit că pe 30 iulie 2020, în urma primirii unei sesizări, ISU Dâmboviţa a executat un control inopinat la Crevedia, fiind constatată reamplasarea dispozitivelor în cadrul amplasamentului de la staţia GPL, ceea ce înseamnă că "nu mai respectau regula iniţială" după care a fost autorizată staţia.



"În consecinţă, ISU Dâmboviţa constată pierderea valabilităţii autorizaţiei de securitate la incendiu. (...) Totodată, au descoperit în neregulă o pompă neomologată şi existenţa pe amplasament a unei staţii de incintă pentru alimentarea cu motorină a autovehiculelor proprii care prezenta scurgeri de carburant. Pentru asta a dat amendă de 10.000 de lei. Pe 31 iulie au fost notificate Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa şi Instituţia Prefectului Judeţului Dâmboviţa. Şi au fost înştiinţate Inspectoratul Judeţean în Construcţii, Consiliul Judeţean, Agenţia pentru Protecţia Mediului, IGSU şi Primăria Crevedia", a arătat Raed Arafat.



Potrivit acestuia, pe 28 septembrie 2020 a fost executat un nou control inopinat la obiectivul respectiv, fiind constatat faptul că încă funcţionează.



"Se constată fapta contravenţională, fiind funcţional fără autorizaţie la incendiu şi aplică o amendă de 30.000 de lei. Totodată, se constată pe amplasament un rezervor de cisternă neomologat din care se transfaza GPL şi se aplică încă o amendă de 10.000 de lei. La al doilea control - 40.000 de lei. În 30 septembrie 2020, prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor (firmei care deţinea staţia GPL - n.r.), s-a decis închiderea punctului de lucru în localitatea Crevedia. În 13.10.2020, operatorul economic notifică ISU Dâmboviţa cu privire la faptul că punctul de lucru din Crevedia a fost închis", a spus secretarul de stat.

Arafat a menţionat măsurile luate de reprezentanţii ISU ajunşi la faţa locului, precizând că "s-a adoptat o tactică defensivă".



"Scopul nu era stingerea incendiului de la cisternă, s-a explicat că nu ăsta era scopul, ci scopul era răcirea şi oprirea răspândirii. Mai multe detalii de ce nu trebuia să fie stins incendiul de la cisternă o să explice dânşii, pentru că era riscul răspândirii gazului, să scape, pentru că era un gaz mai greu şi după care să producă alte evenimente. (...) Aşa că aici abordarea era defensivă, nu ofensivă şi asta e decizia pe care o iau pompierii la faţa locului, la nivelul comenzii intervenţei", a adăugat Raed Arafat.



El a precizat că a ajuns la locul intervenţiei la ora 20,04.



"Când am ajuns acolo, ca şi comandant al acţiunii, dispozitivul era stabilit, oamenii erau stabiliţi, deja trecuse aproape o oră de la intervenţie şi activitatea era în desfăşurare, de la evacuare la răcire. Toate aceste aspecte erau stabilite de pompieri. N-a venit doctorul Arafat, cum am auzit, care este medic civil şi a dat dispoziţii cum să stingă incendiul. Asta nu se face, dar am vrut să subliniez acest lucru ca să înţeleagă toată lumea aceste aspecte şi să înţeleagă că, aici, coordonarea, conducerea intervenţiei se fac în comun şi împreună cu toţi colegii care sunt la faţa locului", a mai explicat Raed Arafat.



A insistat, la sosire, pentru trimiterea cât mai rapidă a roboţilor şi retragerea pompierilor aflaţi în vecinătatea cisternelor.



"La două aspecte am insistat la sosire: trimiterea cât mai rapidă a roboţilor şi retragerea pompierilor care sunt în imediata vecinătate a cisternelor, lucru care s-a făcut înainte de a doua explozie, intrând chiar trei roboţi", a spus Arafat, menţionând că a insistat şi pentru evacuarea civililor care încercau să pătrundă în zonă.



Dacă nu se intervenea cu roboţii cât mai rapid, a arătat şeful DSU, ar fi fost câteva zeci de civili răniţi, dar şi mai mulţi pompieri răniţi în cazul în care aceştia nu erau retraşi.



Arafat a acuzat "neînţelegeri a termenilor tehnici" şi "manipulări în spaţiul public" privind rolul celor care au intervenit la faţa locului şi a prezentat prevederi din lege. Potrivit acestuia, comandantul acţiunii coordonează forţele de intervenţie stabilite pentru înlăturarea consecinţelor situaţiei de urgenţă, nu conduce intervenţia în focare.



"Nu spun că a fost totul perfect, dar în astfel de situaţii trebuie analizat totul, înainte de a critica", a adăugat Arafat.